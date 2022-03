Roma, 18 mar. (LaPresse) – Migliaia di persone si trovano allo stadio Luzhniki di Mosca per una manifestazione di celebrazione dell’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea alla Russia. All’evento dovrebbe parlare anche il presidente Vladimir Putin, anche se non è chiaro se sarà in presenza o se parlerà in collegamento tramite i maxi schermi. Secondo il ministero dell’Interno di Mosca, citato dall’agenzia Ria Novosti, al raduno-concerto sono presenti circa 200mila persone, 95mila all’interno dello stadio e 100mila attorno alla struttura.

