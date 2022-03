Roma, 18 mar. (LaPresse) – “Credo che per un accordo di pace, inteso come risolvere le questioni legate alla sovranità e alla posizione dell’Ucraina ci vorrà tempo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Speciale Tg1. “E’ per questo che noi adesso dobbiamo dividere i due tavoli”, ha spiegato il ministro, “ci sarà il tavolo per l’accordo di pace finale, per il quale secondo me servirà tempo molto tempo” e un altro tavolo principale su cui dobbiamo lavorare che “è quello che ci serve per creare dei cessate il fuoco per permettere ai civili di andar via dalle città”.

