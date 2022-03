Milano, 18 mar. (LaPresse) – “È una guerra voluta da Putin e l’unico che lo può fermare è Putin”, “stiamo lavorando come comunità internazionale tutta, anche mettendoci insieme tra paesi che non la pensano nello stesso modo, per fermare questa guerra”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Skytg24.

