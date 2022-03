Roma, 18 mar. (LaPresse) – “Questa è la guerra di Putin e solo lui può fermarla o può pensare in maniera scellerata di allargarla”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Speciale Tg1. “Da noi, come Ue, Nato e tutti i Paesi che hanno votato contro la Russia alle Nazioni Unite, non verranno mai azioni che contribuiscano all’escalation”, ha sottolineato il ministro, ribadendo che l’Italia non è d’accordo a introdurre una no-fly zone in Ucraina e non è d’accordo “a fare azioni che aumentino la tensione ed espongano la Nato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata