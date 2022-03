Roma, 18 mar. (LaPresse) – “Oggi sono ancora 326 gli italiani in Ucraina, ma credo che anche in queste ore continueranno a diminuire”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Speciale Tg1. “Nell’Unità di crisi della Farnesina tutto il personale sta lavorando ogni giorno, sentendo direttamente gli italiani per portarli via”, ha aggiunto Di Maio, sottolineando però che “ci sono alcune città, come Kherson e Mariupol dalle quali per riuscire a portar via gli italiani servono le condizioni di sicurezza altrimenti è meglio che restino lì nelle condizioni di sicurezza migliori”.

