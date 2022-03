Milano, 18 mar. (LaPresse) – “Sentiamo davvero dichiarazioni che in realtà sono già insulti personali contro il presidente Putin”. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che spiega le parole di Joe Biden su Putin con l’irritabilità del presidente degli Stati Uniti. “Data tale irritabilità del signor Biden, la sua stanchezza, a volte dimenticanza, che porta a dichiarazioni aggressive, non daremo valutazioni acute per non causare più aggressività”, ha detto Peskov.

