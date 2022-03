Damasco (Siria), 18 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente siriano Bashar Assad è stato oggi negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha riferito in una nota il suo ufficio. E’ la sua prima visita in un paese arabo dallo scoppio della guerra civile siriana nel 2011. Assad ha incontrato lo sceicco Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai. I due, si legge nella nota, hanno discusso di ampliare le relazioni bilaterali tra i loro paesi. La Siria è stata espulsa dalla Lega Araba e boicottata dai suoi vicini dopo lo scoppio del conflitto 11 anni fa. I paesi arabi e occidentali generalmente hanno incolpato Assad per la repressione mortale delle proteste del 2011 che si sono trasformate in guerra civile e hanno sostenuto l’opposizione nei primi giorni del conflitto.

