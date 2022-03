Milano, 18 mar. (LaPresse) – Il ministero della Cultura ha selezionato i 21 borghi destinatari dei fondi del Pnrr per la rigenerazione dei borghi a rischio abbandono, indicati anche dalle Regioni. A ognuno andranno 20 milioni di euro per la realizzazione dei progetti presentati per partecipare al bando. I borghi vincitori sono: Rocca Calascio (L’Aquila); Monticchio Bagni (Potenza); Gerace (Reggio Calabria); Sanza (Salerno); Campolo (Bologna); Borgo Castello (Gorizia); Trevinano (Viterbo); Borgo Castello (Savona); Livemmo (Brescia); Montalto delle Marche (Ascoli Piceno); Pietrabbondante (Isernia); Elva (Cuneo); Accadia (Foggia); Ulassai (Nuoro); Borgo a Cunziria (Catania); Borgo di Castelnuovo in Avane (Arezzo); Cesi (Terni); Fontainemore (Aosta); Recoaro Terme (Vicenza); Palù del Fersina (Trento); Stelvio (Bolzano).

