Roma, 18 mar. (LaPresse) – “Se lui non ci calcola e non ci considera, non si può certo aspettare che ci sia la fila per versare i contributi al Movimento”. La mirabile sintesi arriva da un deputato che, interpellato da LaPresse, interpreta il sentimento diffuso tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Quel ‘lui’ è naturalmente il leader Giuseppe Conte che, secondo diverse fonti “è sparito e non si fa più vedere dai parlamentari. Certamente l’ultima cosa a cui pensiamo è dare i soldi”. E anche quelli che volessero farlo non potrebbero, perché “le restituzioni sono bloccate” per via delle questioni legali seguite alla vicenda di Napoli. Una grana non da poco per l’ex premier, perché i conti del Movimento rischiano di virare verso il rosso, la procedura per accedere al 2xmille – come deliberato dagli iscritti – ha i suoi tempi e c’è da finanziare la campagna elettorale per le amministrative alle porte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata