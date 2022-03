Roma, 18 mar. (LaPresse) – “Valeria Cantoni Mamiani secondo me ha tratto dalla pandemia una nuova, rivoluzionaria, elaborazione del concetto di leadership: leadership di cura, che è una sintesi del concetto per cui la leadership non è fatta di potere ma di dialogo, collaborazione, stimolo. Concetto che solo una donna poteva elaborare, perché la nuova leadership femminile ha un contenuto diverso. Soprattutto, un concetto su cui continueremo a lavorare e su cui formeremo le nuove generazioni di leader che usciranno dalla Luiss e in generale dalle università italiane”. Così Paola Severino, nel videomessaggio con cui ha inaugurato la presentazione del libro ‘Leadership di cura. Dal controllo alle relazioni’ di Valeria Cantoni Mamiani, in corso all’Università Luiss Guido Carli di Roma.

