Roma, 18 mar. (LaPresse) – “Lo scopo di oggi è avere un approccio comune in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Vogliamo spingere la Commissione Europea e gli altri Paesi membri ad adottare misure incisive, a tutela di tutti gli Stati Membri, in un settore decisivo per il nostro futuro”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo l’incontro ‘Italia, Grecia, Portogallo e Spagna’ a Villa Madama.

