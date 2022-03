Roma, 18 mar. (LaPresse) – Il Governo, “a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia” è pronto a riconoscere un “contributo straordinario” sotto forma di credito d’imposta per “le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW”, diverse dalle imprese energivore. E’ quanto prevede una bozza del decreto taglia-prezzi atteso in Cdm. Il tax credit è riconosciuto a chi abbia subito un incremento “comprovato mediante le relative fatture d’acquisto” del costo “per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata