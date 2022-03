Roma, 18 mar. (LaPresse) – “Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici” , il fondo per la riduzione dei pedaggi “è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2022”. È quanto prevede una bozza del decreto atteso in Cdm

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata