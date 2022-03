Roma, 18 mar. (LaPresse) – Per difendere “la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti” a seguito della crisi in Ucraina “le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso”. È quanto prevede una bozza del decreto atteso in Cdm

