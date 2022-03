Milano, 18 mar. (LaPresse) – “Anche questa settimana i dati del Covid-19 in Italia mostrano una tendenza alla risalita” con l’incidenza che “si fissa a 725 casi per 100mila abitanti e quindi siamo al di sopra dei 700 per 100mila. Per quanto riguarda l’Rt, anche qui c’è una tendenza alla crescita: siamo a 0,94, di poco al di sotto dell’unità”. Così Gianni Rezza, direttore generale prevenzione del ministero della Salute, a commento dei dati del monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica che precisa che “data l’elevata circolazione del virus, e questa crescita di incidenza, è bene continuare a mantenere dei comportamenti che siano ispirati alla prudenza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata