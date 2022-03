Vienna (Austria), 18 mar. (LaPresse) – In Austria torna l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 al chiuso. Lo ha annunciato il ministro della Salute Johannes Rauch in una conferenza stampa. Non è stato ancora chiarito se l’obbligo coinvolgerà anche le scuole: seguirà una discussione con il ministro dell’Istruzione Martin Polaschek. Rauch ha sottolineato che le previsioni sui contagi da Covid sono peggiorate da quando è stato deciso l’allentamento delle restrizioni. Nelle prossime due settimane sono previsti numeri superiori anche ai 50.000 casi al giorno.

