Bruxelles, 17 mar. (LaPresse) – “Nei giovani adulti potrebbe non essere davvero un grande vantaggio somministrare un seconda dose di richiamo in questo momento”. Lo ha affermato Marco Cavaleri responsabile dei vaccini e delle terapie dell’Ema in conferenza stampa, che esclude così la necessità di una quarta dose per tutti. “Sul secondo richiamo abbiamo iniziato a vedere alcuni dati generati in Israele dove hanno iniziato a somministrare una seconda dose di richiamo” e da un articolo uscito sul New England Journal of Medicine “quello che stiamo vedendo è che la nuova risposta ripristina il livello di anticorpi presente dopo la prima dose di richiamo. Quindi non vediamo davvero un aumento, ma vediamo un ripristino del livello di anticorpi”, ha spiegato.

