Roma, 17 mar. (LaPresse) – L’obbligo vaccinale previsto per le categorie lavorative in vigore oggi, è confermato fino al 15 giugno ma dal 1/4 decadranno tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria di 100 euro. E’ quanto si apprende dalla cabina di regia a palazzo Chigi convocata dal premier Mario Draghi per stabilire la road map delle riaperture.

