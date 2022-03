Roma, 17 mar. (LaPresse) – “Nella situazione attuale, anche la stabilità finanziaria è esposta a rischi significativi, derivanti da potenziali interruzioni dell’approvvigionamento energetico e dalla loro conseguenze per l’economia reale e gli intermediari, nonché dalle dislocazioni in mercati finanziari”. Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, intervenendo in apertura della terza Conferenza su ‘Stabilità Finanziaria e Regolamentazione’, organizzata dalla Banca d’Italia e l’Università Bocconi Baffi Carefin.

