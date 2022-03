New York (Usa), 17 mar. (LaPresse) – La Russia ha rinunciato al voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla sua bozza di risoluzione “umanitaria” sull’Ucraina, prevista per venerdì, a causa della mancanza di sostegno da parte dei suoi più stretti alleati. Lo affermano fonti diplomatiche, riferendo che Mosca non è riuscita a ottenere l’appoggio di Cina e India. L’ambasciatore russo delle Nazioni Unite Vassily Nebenzia ha chiarito che “abbiamo deciso, in questa fase, di non chiedere un voto sulla nostra bozza, ma non la stiamo ritirando”.

