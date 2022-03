Mosca (Russia), 17 mar. (LaPresse) – Il presidente Vladimir Putin ha lanciato un duro avvertimento ai “traditori” nel suo paese. “Qualsiasi popolo, e in particolare il popolo russo, sarà sempre in grado di distinguere i veri patrioti dalla feccia e dai traditori, e di sputarli fuori come un moscerino che gli è volato accidentalmente in bocca”, ha dichiarato in un messaggio televisivo. “Sono convinto che questa naturale e necessaria autopulizia della società non farà che rafforzare il nostro Paese, la nostra solidarietà, coesione e disponibilità ad affrontare qualsiasi sfida”, ha aggiunto.

