New York (Usa), 17 mar. (LaPresse) – Il capo degli affari politici delle Nazioni Unite Rosemary DiCarlo, chiede un’indagine sul numero massiccio di vittime civili e sulla distruzione di centinaia di edifici residenziali, scuole, ospedali e altre infrastrutture civili in Ucraina. DiCarlo ha dichiarato al Consiglio di sicurezza che “il diritto umanitario internazionale è chiarissimo” nel proibire gli attacchi diretti ai civili nelle operazioni militari e nel garantire la loro protezione. Eppure, ha detto, molti degli attacchi quotidiani che stanno colpendo le città ucraine “sono, secondo quanto riferito, indiscriminati, provocando vittime civili e danni alle infrastrutture civili”. DiCarlo ha citato le ultime statistiche dell’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite: 1.900 vittime civili dall’inizio della guerra dal 24 febbraio al 15 marzo, di cui 726 persone uccise, inclusi 52 bambini, e 1.174 feriti, con il numero effettivo probabilmente molto più alto.

