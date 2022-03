New York (Usa), 17 mar. (LaPresse) – L’Organizzazione mondiale della sanità chiede al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di lavorare per un cessate il fuoco urgente in Ucraina. “Come se il Covid non bastasse, avere una guerra devastante come questa è pericoloso per il mondo”, ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata