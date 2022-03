Milano, 17 mar. (LaPresse) – In seguito all’invasione russa dell’Ucraina, L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha affermato di aver ridotto di oltre un punto percentuale le sue previsioni sulla crescita mondiale e di aver aumentato la sua stima per l’inflazione di 2,5 punti percentuali. L’Ocse – che conta 38 paesi sviluppati – ha affermato che l’eurozona sarebbe particolarmente colpita dalle ricadute economiche del conflitto, con una crescita di 1,4 punti più bassa del previsto, appena inferiore al 3%.

