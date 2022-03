Milano, 17 mar. (LaPresse) – “Non possiamo dare la pace e la sicurezza per scontate. Europa e Nord America devono restare unite nella Nato per proteggere la pace, la libert√† e i nostri valori”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

