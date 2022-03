Milano, 17 mar. (LaPresse) – “I civili stanno fuggendo sotto le bombe”, “li possiamo aiutare con un embargo rigorosissimo sull’energia russa, sul petrolio, sul gas, sul carburante, il kerosene, tutto. Dobbiamo smettere di pagare per questi beni, in modo che la Russia non possa più funzionare perché non riesce a vendere le sue materie prime”. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, in videocollegamento con le commissioni Esteri e Difesa del Parlamento europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata