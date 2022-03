Milano, 17 mar. (LaPresse) – “L’invasione russa dell’Ucraina ha gettato un’ombra sull’Europa. Ha messo in discussione i principi fondamentali della nostra sicurezza, basati sulla sovranità territoriale e sul rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani”. Così la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, a ‘The ECB and Its Watchers XXII’ conference.

