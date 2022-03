Kiev (Ucraina), 17 mar. (LaPresse) – Viktor Tereshchenko, sindaco di Velykoburlutska, nella regione nord-orientale di Kharkiv, in Ucraina, è stato catturato dalle forze russe. Lo ha annunciato Oleh Syniehubov, capo dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv, in un messaggio video. “Nikolaevich è stato prelevato dal suo posto di lavoro e portato alla stazione di polizia locale. Lo stanno trattenendo e non lo rilasceranno”, ha dichiarato. “La gente del posto condanna l’atto”, ha spiegato, aggiungendo che sta lavorando per farlo rilasciare il prima possibile.

