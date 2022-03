Roma, 17 mar. (LaPresse) – Un migliaio di volontari dalla Cecenia sono in viaggio per l’Ucraina. Lo ha confermato il leader ceceno Ramzan Kadyrov. Lo riporta Ria Novosti. Secondo Kadyrov i volontari sono tutti “ansiosi” di prendere parte “all’operazione speciale” in Ucraina.

