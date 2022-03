Milano, 17 mar. (LaPresse) – La guerra in Ucraina sta avendo un notevole impatto sull’economia tedesca e sta aumentando la già forte pressione inflazionistica. Nelle sue previsioni di primavera, l’Ifw, Istituto di Kiel per l’economia mondiale, ha quasi dimezzato le sue previsioni per l’economia tedesca nell’anno in corso. Ora l’Ifw prevede un aumento del 2,1 per cento, rispetto al 4 per cento previsto in precedenza. È probabile che il tasso di inflazione salga al 5,8 per cento, il più alto dalla riunificazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata