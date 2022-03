Milano, 17 mar. (LaPresse) – La ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, ha dichiarato che esistono “prove molto, molto forti” che il presidente russo Vladimir Putin sia un “criminale di guerra”. Intervenendo a Bbc Radio 4, ha detto: “Ci sono prove molto, molto forti che siano stati commessi crimini di guerra e che dietro di essi ci sia Vladimir Putin. Spetta alla Corte penale internazionale decidere chi è e non è un criminale di guerra, noi dobbiamo portare le prove ed è la cosa migliore che possiamo fare in questo momento, è quello che stiamo facendo”. Londra, ha specificato, sta “raccogliendo quelle prove sul campo per assicurarsi che Putin risponda di questi crimini”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata