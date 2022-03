Roma, 17 mar. (LaPresse) – Il Consiglio dell’Esa riunitosi a Parigi, valutando la situazione derivante dalle guerra in Ucraina, ha deciso all’unanimità di sospendere la missione ExoMars. E’ stata infatti riconosciuta “l’impossibilità” di svolgere la cooperazione in corso con Roscosmos. “In quanto organizzazione intergovernativa incaricata di sviluppare e attuare programmi spaziali nel pieno rispetto dei valori europei, deploriamo profondamente le vittime umane e le tragiche conseguenze dell’aggressione all’Ucraina – si legge in una nota -, pur riconoscendo l’impatto sull’esplorazione scientifica dello spazio, l’Esa è pienamente allineata alle sanzioni imposte alla Russia dai suoi Stati membri”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata