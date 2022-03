Roma, 17 mar. (LaPresse) – Ci sono rischi alimentari ed energetici con la guerra in Ucraina? “Non è ancora il caso, prenderemo dei provvedimenti. I prezzi che sono cresciuti in questo modo vanno affrontati. Il Governo affronta questi provvedimenti. Questo allarme non credo sia stato lanciato in Francia. Noi dobbiamo prepararci a questa evenienza, ma da qui a lanciare un allarme ancora ci corre”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la conferenza stampa al termine del Cdm sul decreto legge riaperture.

