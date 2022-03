Roma, 17 mar. (LaPresse) – “Andiamo incontro alla buona stagione, in queste ore anche Snam ha assicurato che le scorte di gas sono sufficienti per ora, le criticità eventualmente potrebbero essere per il prossimo inverno ma nel frattempo noi andiamo ad accumulare gas. Al momento il flusso è regolare. Nel frattempo governo e istituzioni ci hanno chiesto di analizzare la situazione delle forniture per verificare dove si può potenziare il flusso e stiamo aiutando governo e istituzioni ad elaborare le regole per autorizzare più velocemente nuove installazioni rinnovabili. Dobbiamo riempire il gap, stiamo accelerando per 40-50 Gw in Italia”. Così l’ad Terna Stefano Donnarumma rispondendo alle domande degli analisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata