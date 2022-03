Roma, 17 mar. (LaPresse) – “Al momento in Italia non ci sono impatti sui flussi di gas che sono regolari, le quantità sono esattamente le stesse o anche di più,. Terna è l’operatore infrastrutturale per l’elettricità, non produciamo né commerciamo ma dobbiamo gestire il flusso energetico nel nostro paese e l’interconnessione con gli altri Paesi”. Così l’ad Terna Stefano Donnarumma rispondendo alle domande degli analisti.

