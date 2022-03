Milano, 17 mar. (LaPresse) – “Noi non vogliamo andare in guerra e i nostri soldati non devono andare in guerra ed è il motivo per cui ci opponiamo alla cosiddetta no fly zone”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio su Rete4. “Non siamo disponibili a mandare soldati sul terreno: usiamo tutti gli strumenti pacifici che servono per fermare Putin”, ha aggiunto il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata