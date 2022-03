Roma, 17 mar. (LaPresse) – “L’Italia si è subito mobilitata per fornire assistenza alla popolazione ucraina, ai rifugiati e agli sfollati. Ieri in Moldova ho firmato una dichiarazione con il mio omologo Popescu sulla cooperazione nell’accoglienza ai rifugiati ucraini, proprio mentre i primi carichi delle 20 tonnellate di aiuti in beni umanitari che l’Italia sta donando arrivavano nel Paese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a ‘Let Expo 2022’ organizzato da Alis.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata