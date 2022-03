Milano, 17 mar. (LaPresse) – “Fermare la guerra è l’unico modo per abbassare i costi per il popolo italiano, per le famiglie e le imprese”. “In questo momento i costi della guerra lo stanno pagando le famiglie e le aziende”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio su Rete4.

