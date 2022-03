Roma, 17 mar. (LaPresse) – “Restiamo convinti che l’unica via per una cessazione delle ostilità (in Ucraina, ndr) e verso una soluzione sostenibile sia quella della diplomazia e per questo continueremo a parlare con attori terzi, come Turchia, Cina, Israele, che possano facilitare una mediazione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a ‘Let Expo 2022’ organizzato da Alis.

