Roma, 17 mar. (LaPresse) – “In questa complessa cornice, stiamo intraprendendo azioni concrete per mitigare le gravi conseguenze della crisi su famiglie e imprese italiane. Alla Farnesina è già nata un’Unità di crisi dedicata, con l’obiettivo di assicurare assistenza alle aziende italiane a fronte delle ripercussioni economiche del conflitto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a ‘Let Expo 2022’ organizzato da Alis. “In Europa, grazie al raccordo con il Ministro della Transizione Ecologica Cingolani, abbiamo fatto passi avanti verso meccanismi di solidarietà per il gas naturale, con ipotesi di acquisti collettivi e sistemi di stoccaggio comune. Il Consiglio straordinario di Versailles [10-11 marzo] ha visto ancora una volta l’Unione Europea compatta nel delineare una risposta alla crisi e, in particolare, alle sfide sui mercati delle materie prime”, aggiunge.

