Milano, 17 mar. (LaPresse) – “Fin dall’inizio, abbiamo detto che la Russia ha tutti i mezzi e il potenziale necessari per non portare la situazione al default. E, in infatti, probabilmente non ci saranno default, perché la Russia ha i fondi necessari. Qualsiasi default che potrebbe ipoteticamente sorgere potrebbe essere puramente artificiale”. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Ria Novosti.

