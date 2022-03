Roma, 17 mar. (LaPresse) – Il conflitto in Ucraina “purifica” la società russa dai traditori. A dirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti. “In tempi così difficili molte persone mostrano la loro essenza”, spiega “I traditori scompaiono dalle nostre vite. Qualcuno lascia le sue attività, qualcuno lascia il Paese e qualcun’altro viola la legge e per questo viene punito in conformità con le decisioni della Corte”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata