Roma, 17 mar. (LaPresse) – Da “pochi giorni” fino a “una settimana e mezzo” è il tempo individuato da Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per “concordare sulle questioni controverse nello sviluppo di un accordo di pace. Podolyak ha parlato ai media polacchi in un’intervista ripresa dall’agenzia ucraina Unian. “Uno degli aspetti chiave dell’accordo di pace, nel cui sviluppo sono coinvolti indirettamente anche i nostri partner, compresa la Polonia, è l’immediato cessate il fuoco e il ritiro immediato delle truppe russe dall’Ucraina secondo un piano specifico e giuridicamente valido – spiega – inoltre, sono gli stati stranieri che garantiranno le condizioni e la sicurezza dell’Ucraina in futuro. Sarà un documento che descriverà in dettaglio la procedura in caso di ripetute aggressioni da parte della Russia: una formula innovativa che può essere la base per creare un sistema di sicurezza completamente nuovo in Europa”.

