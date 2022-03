Washington (Usa), 17 mar. (LaPresse) – “Continuiamo a chiedere a tutte le nazioni, specialmente quelle con influenza diretta con la Russia, di usare qualunque leva abbiano per costringere Mosca a porre fine a questa guerra. Crediamo che la Cina in particolare abbia la responsabilità di usare la sua influenza con il presidente Putin e di difendere le regole e i principi internazionali che dichiara di sostenere”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken. “Invece, sembra che la Cina si stia muovendo nella direzione opposta, rifiutandosi di condannare questa aggressione mentre cerca di presentarsi come un arbitro neutrale”, ha spiegato. “E siamo preoccupati che stiano valutando la possibilità di assistere direttamente la Russia con l’equipaggiamento militare da utilizzare in Ucraina. Il presidente Biden parlerà domani con il presidente Xi e chiarirà che la Cina si assumerà la responsabilità di qualsiasi azione intrapresa per sostenere l’aggressione russa e non esiteremo a imporre costi”, ha affermato.

