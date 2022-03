Roma, 17 mar. (LaPresse) – Nel 2021 Terna ha realizzato investimenti per 1.520,7 milioni di euro (1.351,1 milioni nel 2020, +12,6%). Tra i principali progetti dell’esercizio si segnalano gli interventi per accrescere la capacità di scambio fra le diverse zone del mercato elettrico in Campania e in Sicilia, gli avanzamenti dei cantieri per l’interconnessione con la Francia e il completamento della stazione elettrica di Auronzo, nell’Alto Bellunese, nonché il proseguimento del piano di installazione dei compensatori sincroni.Al fine di ridurre ulteriormente il profilo di rischio del Gruppo, Terna ha valutato l’opportunità di avviare un processo di valorizzazione delle attività in Sud America, con l’obiettivo di cessione fino al 100% del proprio portafoglio LatAm.

