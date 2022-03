Roma, 17 mar. (LaPresse) – “Siamo tutti tifosi dell’Italia. Qualsiasi cosa io dica viene strumentalizzata. Siamo tutti in attesa di avere delle bellissime notizie ma qui mi fermo e non spendo più una parola”. Così Gian Piero Ventura, ex ct dell’Italia, a Sky Sport, a pochi giorni dai playoff degli azzurri per la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

