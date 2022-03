Roma, 17 mar. (LaPresse) – Ventiquattro anni per Finnegan Lee Elder e 22 anni di carcere per Natale Hjorth. È la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma, che riduce le pene per i due imputati nel processo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata