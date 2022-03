Milano, 17 mar. (LaPresse) – La procura di Lecco ha aperto “un fascicolo contro ignoti per i reati di disastro aviatorio colposo, lesioni e omicidio colposo” in relazione al jet precipitato sul monte Legnone. Lo ha reso noto il procuratore Enzo Domenico Basso in una nota. “Le investigazioni – si legge nella nota – sono volte ad accertare le effettive cause e responsabilità dell’incidente, nel corso del quale ha perso la vita uno dei piloti a bordo”.

