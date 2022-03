Milano, 17 mar. (LaPresse) – “Le ultime proiezioni di base dello staff della Bce, che includono una prima valutazione dell’impatto della guerra, vedono l’inflazione, in media, al 5,1% quest’anno. In uno scenario più grave nelle proiezioni l’inflazione potrebbe superare il 7% nel 2022”. Così la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, a ‘The ECB and Its Watchers XXII’ conference.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata