Milano, 17 mar. (LaPresse) – È in grave condizioni una 72enne di Milano investita questa mattina in via Albricci da un tram. Sul posto, i soccorsi di Areu hanno trovato la donna in arresto cardio-circolatorio. Nell’impatto la donna ha riportato diversi traumi. La donna è stata trasferita in codice rosso al policlinico di Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata